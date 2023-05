Die vegetarische Hausmannskost von Hänsel & Gretel gibt es seit Mai auch im österreichischen Lebensmittelhandel - neue süße Sorten inklusive.

Gerald Spitzer, Geschäftsführer von Weinbergmaier, hat im CASH-Interview im Februar bereits angekündigt, dass ein Fokus dieses Jahr klar auf Hänsel & Gretel liegt, außerdem auf Bio, vegan und vegetarisch sowie auf den Klassikern. All das vereint nun der Relaunch der Marke Hänsel und Gretel - die Marke wurde 2021 von Vivatis übernommen und in das Tochterunternehmen Weinbergmaier eingegliedert. So wurde das Logo angepasst und um den Zusatz "Bio" ergänzt. Zudem wurde das Design sanft überarbeitet.