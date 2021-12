VÖM: Aufruf zum verantwortungsvollen Handeln

Die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) ruft dazu auf, die Qualität der österreichischen Landwirtschaft durch bewussten Einkauf zu unterstützen.

Rechtzeitig vor Jahresende appelliert Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter und Geschäftsführer der Kärntnermilch, an die Konsumenten und den Lebensmittelhandel, die heimische Landwirtschaft zu unterstützen, um den Fortbestand zu sichern. "Hohe Qualitäts- und Tierwohlstandards, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und eine gesicherte Eigenversorgung mit hochwertigen Lebensmitteln sind die Zielsetzungen der heimischen Milchwirtschaft. Wir können diese Ziele aber nur dann erreichen, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, und zwar jeder in der Lebensmittelkette", sagt Petschar. Ihm zufolge müsse gerade zu den Feiertagen auf die hohe österreichische Qualität geachtet werden, schließlich gehe es dabei nicht nur um die hohe Qualität der Produkte, sondern auch um die künftige Entwicklung und Absicherung der Lebensmittelversorgung in Österreich.

Die Entwicklung der Milchwirtschaft sieht der Kärntnermilch-Geschäftsführer in einem verantwortungsvollen Miteinander. Der weitere Ausbau der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie sei nur dann möglich, wenn für diese auch bezahlt werde. Die Mehrleistungen für höhere Qualitäten und Kostensteigerungen der Landwirte müssen abgegolten werden, ebenso die drastisch gestiegenen Kosten in der Verarbeitung, was bisher leider noch immer nicht der Fall ist, sagt Petschar und appelliert dabei an den Handel, "glaubwürdig zu bleiben".

Herkunftskennzeichnung

Der VÖM-Chef zeigt wenig Verständnis dafür, dass die verpflichtende und im Regierungsprogramm verankerte Herkunftskennzeichnung noch immer nicht umgesetzt worden ist. "Die österreichische Milchwirtschaft hat mit ihrer Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie viel erreicht. Durch das Zusammenwirken aller Akteure konnte ein international vorbildlicher Status erreicht werden. Die Konsumenten unterstützen diesen Weg. Für diese großartigen Leistungen möchte ich mich bei unseren Bauern, den Mitarbeitern in den Molkereien, in der Logistik und im Handel bedanken, ebenfalls bei den Konsumenten, die durch ihren täglichen Einkauf diese Qualitätsstrategie ehrlich unterstützen", so Petschar.