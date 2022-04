VÖM: Düstere Bilanz

Die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) zieht Resümee über ein Jahr voller Herausforderungen und sieht noch viele zusätzliche Ungewissheiten und einen "enormen Kostendruck" auf ihre Mitglieder zukommen.

Zum Einstieg eine positive Nachricht: Die Umsätze der heimischen Milchverarbeiter sind laut VÖM 2021 um insgesamt rund 3,3 Prozent auf 3,05 Milliarden Euro gestiegen. Das Wachstum kam hauptsächlich aus dem LEH im In- und Ausland. Aufgrund der Corona-bedingten Schließungen der Gastronomie und Tourismusgebieten entgingen den Molkereien im Vorjahr erneut wichtige Absatzkanäle, wofür sie laut Informationen der VÖM auch keinen Ausgleich erhalten haben. "Besonders getroffen hat hier der gänzliche Ausfall der Wintersaison 2021 sowie zum Teil auch 2022. Diese Verschiebungen am Markt infolge der Coronakrise haben sich mit den Öffnungen erst teilweise wieder ausgeglichen", beklagt VÖM-Präsident Helmut Petschar.

Doch das ist nicht genug und reiche nicht, um die massiv steigenden Kosten für Energie, Verpackungsmaterial, Logistik und Co. zu kompensieren, warnen Petschar und Költringer. Die heimischen Landwirte würden rund 10 bis 15 Cent mehr pro Liter benötigen und die Molkereien eine Preisanpassung von 25 bis 30 Prozent, um kostendeckend wirtschaften zu können. Zu den Herausforderungen durch die Coronakrise brachte auch der Ukrainekrieg weitere Verschärfungen und Mehrkosten, wie etwa bei Futtermitteln, die "drastisch verteuert wurden". Besonders wichtig ist für die Milchwirtschaft die sichere Versorgung mit Gas, das zu 80 Prozent aus Russland kommt. Die beiden VÖM-Vertreter wünschen sich in diesem Zusammenhang eine Aufklärung seitens des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, inwieweit die Molkereien im Falle eines Energielenkungsgesetzes gezwungen wären, ihre Produktion zu drosseln.

"Für die österreichische Milchwirtschaft ist in diesem sehr herausfordernden Umfeld entscheidend, dass jetzt die richtigen Weichenstellungen erfolgen. Es muss gewährleistet sein, dass die erhöhten Kosten für Vorleistungen abgegolten werden und nicht aufgrund der Handelskonzentration eine Teilhabe an einer positiven, internationalen Marktentwicklung verwehrt wird. Dazu bedarf es auch einer fairen Abgeltung der erhöhten Aufwendungen der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie, wie sie von Handel und der Gesellschaft gefordert werden. All das ist Voraussetzung für eine künftige, sichere Versorgung mit hochwertigen Milchprodukten und den sonstigen umfassenden Leistungen der Milchwirtschaft in Österreich", appelliert Petschar.

Ihm zufolge würde das im deutschen Handel bisweilen deutlich besser funktionieren. Er warte sich nun auch von den österreichischen Handelspartnern mehr Verständnis über die aktuelle Situation.



Lesen Sie mehr über das Thema im großen CASH-Interview mit Helmut Petschar in der April-Ausgabe, die am 28.4.2022 erscheint.