VÖM: Exportschlager MoPro

Die österreichische Milchwirtschaft zieht eine erfreuliche Bilanz über den milchwirtschaftlichen Außenhandel des abgelaufenen Jahres.

Die Exporte konnten in den ersten drei Quartalen 2021 um drei Prozent auf 1,012 Milliarden Euro gesteigert werden, während die Importe mit 617 Millionen Euro um zwei Prozent zurückgingen. Auffallend war dabei, dass in den Lockdown Zeiten, in denen die Gastronomie und der Tourismus geschlossen hatten, überdurchschnittliche Rückgänge bei den Importen zu verzeichnen waren. Erklärung der VÖM: Hier wird verstärkt günstige Importware im Preiseinstiegsbereich ohne besondere Qualitätsansprüche eingesetzt.