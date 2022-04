Vöslauer: Echtes Plastik-Mehrweg

Vöslauer launcht das neue PET-Mehrweg-Gebinde mit drei Mineralwasser- und zwei Near-Water-Sorten.

Benedikt Loebel - Vöslauer

Mehr als 30 Prozent CO2 lassen sich durch die Umstellung auf das PET-Mehrweggebinde einsparen.

Dem schließt sich Egit an: "Mehrweg ist der Gamechanger in der Getränkeindustrie - egal, ob Glas oder Plastik. Deshalb möchte ich eigentlich nur noch Mehrweggebinde im Handel sehen. Durch Vöslauer gibt es keine Ausreden mehr. Eine Pool-Lösung für genormte Flaschen wäre langfristig ideal, die haben wir ja bereits beim Bier und ich bin überzeugt, dass es für andere Getränke genauso funktionieren kann.Mehr zu dem Thema erfahren Sie im Marktreport Mineralwasser, der in der April-Ausgabe von CASH (ET 28.4.) erscheint.