Vöslauer: Nachhaltig durch die Krise

Der Nachhaltigkeitsbericht von Vöslauer beleuchtet die beiden Jahre 2020 und 2021 – zwei in mehrerlei Hinsicht Ausnahmejahre.

Seit Anfang 2020 ist Vöslauer CO 2 -neutral, das bedeutet, dass verglichen mit 2005 die Hälfte der CO 2 -Emissionen aus eigener Kraft reduziert und 50 Prozent kompensiert wurden. "Generell ist unser wichtigstes Nachhaltigkeitsziel, so viele CO 2 -Emissionen wie möglich aus eigener Kraft zu reduzieren, weniger zu kompensieren und unsere CO 2 -Neutralität zu erhalten", betont Geschäftsführerin Birgit Aichinger. Weiter heißt es: "Die Corona-Pandemie war für alle eine große Herausforderung, wirtschaftlich und auch, was die Bedingungen für ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement betrifft. Nichtsdestotrotz hat diese Situation auch ein Umdenken bei den Menschen ausgelöst – die Themen Nachhaltigkeit und Wohlbefinden haben eine viel größere Bedeutung bekommen. Das hat uns zusätzlich darin bestärkt, unseren Weg für mehr Umwelt- und Klimaschutz konsequent fortzusetzen, auch und besonders in Zeiten, die nicht so ganz sorglos waren."