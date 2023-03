Vöslauer

Vöslauer reduziert bei seiner 1l rePET Flasche das Verpackungsmaterial um 15 Prozent, das hat nicht nur Auswirkungen auf Umwelt und Design, sondern auch auf die Logistik

Mineralwasser in Convenience-Gebinden konnte 2022 ein Umsatzplus von 22 Prozent verzeichnen. Besonders bemüht um die Kategorie ist Vöslauer, das Mineralwasserunternehmen könnte hierbei sogar mit einem Plus von 26 Prozent über dem Markt wachsen und hält bei einem Marktanteil von 48 Prozent. Das sieht man als Ansporn, sich auch bezüglich der Verpackung weiterhin zu verbessern und in weiter den Nachhaltigkeitsanspruch in sämtliche Prozesse und Strukturen zu integrieren. "Wir arbeiten aus allen Richtungen an den Zielsetzungen, um jedes Produkt nachhaltiger als seinen Vorgänger zu gestalten", sagt dazu Geschäftsführerin Birgit Aichinger.





Aktuell hat sich der Mineralwasser-Experte an die Verpackung der 1l Flasche aus 100 Prozent rePET gewagt. Mit einem Durchmesser von 88 Millimeter und einer Höhe von 226 mm (ohne Verschluss) spart die neue Flaschenform bereits in der Produktion durch die Verwendung leichterer Preformen rund 15 Prozent an rePET ein. Das wirkt sich auch auf die Logistik aus. "Auf eine Europalette passen künftig 30 Prozent mehr Flaschen, was beim Transport natürlich signifikant CO 2 einspart", betont Aichinger. Außerdem können durch die Umstellung von 4x1l- auf 6x1l-Trays sowohl Verpackungsfolie als auch jeder 3. Tragegriff eingespart werden, was gleichzeitig weniger Verpackungsmüll zu Hause und im Handel bedeutet.



Insgesamt wird das Gebinde durch die Nachhaltigkeitsmaßnahme auch modernisiert und an die Bedürfnisse der Konsument:innen angepasst. "Die neue schlankere Flaschenform ist damit leichter im Handling, passt in jede Tasche, außerdem in allen gängigen Kühlschränken in das Seitenfach und benötigt damit sowohl zu Hause als auch im Handel etwas weniger Platz. Trotzdem bleibt sie weiterhin eine klar auffällige und charakteristische Flasche", erklärt Yvonne Haider, Leiterin Marketingt und Innovation bei Vöslauer. Ein größeres Etikett sorgt zusätzlich für mehr Sichtbarkeit.



