Vöslauer ist mit allen Wassern gewaschen - das stellt die neueste Auszeichnung für die seit dem Frühjahr auf dem Markt befindliche PET-Mehrwegflasche unter Beweis. Für diese erhält Vöslauer nun den Staatspreis für smartes Packaging 2022 in der Kategorie B2C.

Was vor seit bald 20 Jahren als Thema begann und heute nicht mehr aus der Unternehmensstrategie wegzudenken ist: die Nachhaltigkeit. Und dies stellt der Mineralwasserhersteller einmal mehr unter Beweis, denn mit seiner PET-Mehrwegflasche bekommt das Unternehmen den Staatspreis für Smart Packaging verliehen. Die innovative und moderne Verpackungslösung habe die Jury überzeugt und wurde in der Kategorie B2C ausgezeichnet.



"Diese Auszeichnung erfüllt uns mit großem Stolz und zeigt, dass sich unsere Bemühungen für innovative nachhaltige Produkte auszahlen. Damit tun wir nicht nur dem Planeten etwas Gutes, sondern erfüllen auch die Bedürfnisse unserer Konsumentinnen und Konsumenten", freuen sich Birgit Aichinger und Herbert Schlossnikl, beide Geschäftsführer bei Vöslauer. Und diese Linie fährt man trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten. So habe Vöslauer rund sieben Millionen Euro in neue Anlagen und Gebinde investiert, so Schlossnikl weiter.