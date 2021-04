Vulcano/OMV: Vulcano-Weckerl bei OMV Viva

Das neue "Viva Vulcano-Weckerl" mit Karree von dem steirischen Traditionsunternehmen Vulcano verspricht Genussmomente für unterwegs.

Ab sofort gibt es Schmankerln aus dem Hause Vulcano bei den Viva-Shops der OMV. Das Vulcano-Weckerl ist ein knuspriges Rustikalweckerl verfeinert mit österreichischem Kümmel von der heimischen Qualitätsbäckerei Haubis, belegt mit butterzartem, fein aufgeschnittenem Karree vom edelrassigen Vulcano Schwein.

"Durch die Zusammenarbeit mit österreichischen Produzenten gelingt es uns aufs Neue, das Sortiment für unsere Konsumentinnen und Konsumenten zu erweitern und ein abwechslungsreiches Angebot zu bieten und vor allem zu garantieren, worauf OMV Viva seit Jahren Wert legt: Produkte höchster Qualität und Frische, die ideal für den mobilen Konsum ausgelegt sind", zeigt sich Gernot Gollner, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich, über die neue Kooperation erfreut.

Auch Vulcano-Geschäftsführer Franz Habel ist stolz darauf, mit der OMV einen starken Partner gefunden zu haben: "Das Erfolgsrezept von Vulcano liegt seit jeher in sinnvoller Landwirtschaft, einer nachhaltigen Produktion und genügend Zeit, um unseren Schinken reifen zu lassen. Nur so erhält er den einzigartigen Geschmack und zählt zu den besten Schinken in ganz Europa. Hier teilen wir klar denselben Qualitätsanspruch wie die OMV und freuen uns sehr, von nun an auch den mobilen Konsumentinnen und Konsumenten unsere hochwertigen Produkte zugänglich zu machen."