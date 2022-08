Unilever: So wirbt Mozart für Magnum

Magnum

Der Eis-Klassiker würdigt Wolfgang Amadeus Mozart mit einer von Lola Mullenlowe umgesetzten Kampagne samt Remix-Video zur 25. Symphonie und einer Sonderausstellung in Mozarts Geburtshaus. Ein dort zu sehender Brief des Komponisten zeigt: 'ein guts gefrornes' schmeckte ihm.

Die Premiere des Remix-Videos „Mozart by Magnum“ fand am 29. Juli im Geburtshaus des Komponisten in Salzburg im Rahmen eines Empfangs der Internationalen Stiftung Mozarteum und Magnum stat