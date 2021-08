waterdrop/purgaty: Wasser-Fusion

Die beiden Start-ups waterdrop und purgaty schließen sich zu einem ganzheitlichen Drink-Tech-Unternehmen zusammen.

Seit etwa fünf Jahren versucht waterdrop vor allem mit Microdrinks die Menschen zum Wassert trinken zu bewegen, während sich purgaty 2019 der Reinigung von Leitungswasser mittels UV-Filter verschrieben hat. Nun haben sich die beiden Start-ups zu einem ganzheitlichen Drink-Tech-Unternehmen zusammengeschlossen, dabei wird purgaty in das Unternehmen eingegliedert und wirkt fortan als Tochtergesellschaft von waterdrop unter dem Namen Waterdrops Technologies. Ziel ist die Entwicklung von Drink-Tech Produkten, die das Trinken und die Veredlung von sauberem Trinkwasser erleichtern. Die Leitung hat Thomas Gombas übernommen, der zuvor CEO bei purgaty war und auf rund 30 Jahre Erfahrung bei weltweit renommierten Unternehmen in der internationalen LED Industrie zurückblickt. "Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr mit den Gründern Thomas Gombas und Christian Beckert zusammen und waren stets von ihrem technischen Know-how, ihrer Leidenschaft für Exzellenz und ihren kreativen Ideen begeistert", so waterdrop-Gründer und CEO Martin Murray in einem Linkedin-Posting.