Hermann/Weber Weber stellt den Grill und Hermann das Grillgut. Eine Synergie, wie sie besser nicht sein könnte. Diesen Gedanken hatten auch das Vater-Sohn-Duo Hermann und Thomas Neuburger und Weber-Stephen Österreich-Geschäftsführer Christian Hubinger. Ab sofort starten die beiden in Oberösterreich ansässigen Unternehmen gemeinsame Marketingaktivitäten.Der Auftakt der Zusammenarbeit wird mit einem gemeinsamen Grillkalender gelegt, bei dem beide Unternehmen in ihrem Geschäftszweig profilieren: Täglich werden neue Rezeptideen sowie essentielles Grillzubehör gezeigt und verlost.

Seit 1952 steht Weber für Langlebigkeit, Qualität und Innovationsführerschaft. Das beweist das Unternehmen unter anderem mit der hochwertigen und gleichmäßigen Emaillierung der Geräte. So wird ein Absplittern des Emaills und das damit verbundene Rosten des Grills verhindert. Der Trend zu Convenience, also schnell, einfach unkompliziert und die Möglichkeit, auch im urbanen Bereich grillen zu können, steigert die Nachfrage an Gas- und Elektrogrills. Seit Einführung der Innovation "Pulse Elektrogrill" im Jahr 2018 ist auch der Absatz dieser Produkte deutlich zweistellig gestiegen. Trotzdem werden hochwertige Holzkohlegrills anhaltend nachgefragt.Für die tägliche Abwechslung der Grillgerichte sorgen Zubehörartikel wie Pfannen, WOK, Pizzasteine und spezielle BBQ-Keramik. Damit wird der Grill schnell und einfach zur Outdoorküche umfunktioniert. Christian Hubinger, Geschäftsführer Weber-Stephen Österreich, weiß: "Einen ebenso wachsenden Gegentrend verzeichnet der Bereich Low & Slow – Smoken und Räuchern. Gerichte wie zum Beispiel Speck, Pulled Pork, kaltgeräucherten Fisch oder Wurst über mehrere Stunden selbst zu Hause zuzubereiten bzw. zu Räuchern sind sehr gefragt. Hier bietet Weber das entsprechende Zubehör und spezielle Grillkurse."Auch im Winter wird mehr gegrillt als noch vor einigen Jahren. Weber sieht das unter anderem an der erhöhten Nachfrage der Weber Wintergrillkurse. "Diese konnten 2018/2019 ein Wachstum von über 20 Prozent aufzeigen. Vielen Grillbegeisterten wird der praktische Ansatz des Ganzjahresgrillen immer bewusster. Dass Speisen, welche einen intensiven Geruch im Haus hinterlassen können, wie zum Beispiel die berühmte Martini- oder Weihnachtsgans, perfekt am Grill gelingen, ohne dass sich ein lästiger Geruch im Wohnraum festsetzt", so Hubinger.Als Markt- und Innovationsführer sind natürlich jedes Jahr neue Produkte in der Pipeline. So kann sich der grillbegeisterte Österreicher 2020 auf den ersten Holzpelletgrill „SmokeFire“ von Weber freuen. Aber auch das Thema Guided Grilling wird von Weber 2020 revolutioniert: Ein smarter Grillassistent mit den Namen Weber Connect macht jeden Grill zu einem smarten Grill, vereinfacht den Einstieg in die Welt des Grillens und die damit verbundenen schier unendlichen Möglichkeiten. So kann jeder einfach und unkompliziert zum Grillmeister werden.Weber erweitert seine Grill-Erlebniswelt im Osten Österreichs mit zwei neuen Standorten. Neben dem Flagship-Store Wien Süd in Brunn am Gebirge ist nun auch in der Angyalföldstraße 101 im 21. Bezirk ein zweiter Weber Store in der Bundeshauptstadt geöffnet. Ebenfalls eröffnet hat ein Store mit angeschlossener Grill Academy in Wiener Neustadt, Am Reitweg 55. Mit dem Ausbau ihrer Stores reagiert die weltweit führende Grillmarke damit auf das rege Interesse von Grill-Fans aus ganz Österreich, wie die beiden Geschäftsführer Benedikt Mitterlehner und Matthias Fuchs erklären: „Der große Erfolg unserer bereits bestehenden Stores hat uns dazu veranlasst, Weber-Kunden und Grill-Begeisterten zukünftig ein noch größeres Spektrum an Standorten zur Verfügung zu stellen.“