In der heurigen Weihnachtskampagne möchte Coca-Cola klarstellen, dass sich der Zauber des großen Festes nur verbreitet, wenn er geteilt wird. Geworben wird traditionell mittels TV-Spot sowie OOH, TV-Koch Alexander Kumptner, Influencern, Gewinnspielen und Spendenaufruf an die Caritas.

Der TV-Spot feiert am 22. November seine Premiere im heimischen Fernsehen. Coca-Cola setzt darin den Grundtenor der vor wenigen Wochen begonnenen „Real Magic“-Kampagne fort. Hinzukommen Coca-Cola-Plakate und Digital Displays. Die Visuals zeigen Personen, die in unterschiedlichen Verhältnissen zueinanderstehen, aber gemeinsam Weihnachten erleben. Der geschwungene Coca-Cola-Schriftzug fungiert auch hier wie in der „Real Magic“-Kampagne als visuelle Klammer, die die beiden Protagonist:innen umarmt.



Im Spot zieht ein Bub mit seiner Mutter in ein neues Wohnhaus, das über keine Kamine verfügt. Kein Kamin bedeutet für den Jungen kein Weihnachten. Er beginnt nun, selbst einen zu basteln. Mit der Zeit hilft die komplette Nachbarschaft mit, den Traum eines Schornsteins für jede Wohnung zu realisieren. Durch diesen findet am Ende ein Paket in jede Wohneinheit– der Inhalt: eine Einladung zum gemeinsamen Essen, „denn Weihnachten ist nur magisch, wenn man es teilt“. Der Spot kommt im Rahmen einer TV- und Online-Kampagne in verschiedenen Längen zum Einsatz.

Kochtipps von Alex Kumptner und Verena Pelikan

Auf einer eigenen Content-Plattform werden in den Wochen vor Weihnachten Rezepte zu finden sein. Zentrales Element sind dabei vier Kochvideos inkl. Rezepte der Foodbloggerin Verena Pelikan von Sweets & Lifestyle. Bei zwei Episoden erhält sie professionelle Unterstützung durch TV-Koch Alexander Kumptner. Er ruft zudem die Coca-Cola-Influencer auf, ein Gericht zu kochen, das bei ihnen zu Weihnachten auf den Tisch kommt, darunter @kimlianne, @ksfreak, @krappiwhatelse, @elias_sili, @andiisworld und @orchidea_luna.