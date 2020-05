Wein & Co: Geschenktipps für jeden Geschmack

Wein & Co empfiehlt zum bevorstehenden Muttertag geschmackvolle Tropfen: Vom köstlichen Irish-Cream-Likör über kunstvollen Gin bis hin zum Champagner in der Parfum-Edition.

Grüner Veltliner Liebling 2019

Die Weinempfehlung zum Muttertag kommt vom Weingut Huber. Der Grüner Veltliner Liebling 2019 ist fruchtig mit einer leichten Restsüße. Nicht zuletzt durch sein kreatives Etikett mit dem roten Herzballon eignet er sich auch gut zum Verschenken.

Wein & Co



Sekt Brut Rosé

Der Trend geht immer weiter in Richtung Rosé. Wein & Co empfieht hier den Bründlmayer Brut Rosé mit seinen Beeren- und Hefenoten, anhaltendem Mousseux und einem sanften, cremigen Abgang. Das Online-Magazin tastingbook.com wählte den Rosé übrigens zum "Best Sparkling Wine of the World".

Bründlmayer

Champagne Brut Le Parfum Limited Edition in Tube

Die limitierte Parfum-Edition des Piper-Heidsieck Brut wird als abenteuerlich, spektakulär und extravagant beschrieben. Dabei ist sie auch praktisch: Ist der Deckel erst abgenommen, lässt sich die Verpackung als Champagner-Kühler verwenden.

PiperHeidsieck



Single Batch Irish Cream Liqueur

Der erste "Farm to Table" Irish-Cream-Likörist aus einem Zusammenschluss von fünf Milchbauern aus der Grafschaft Cork im Süden Irlands entstanden. Die frische Sahne wird dabei innerhalb von 48 Stunden nach dem Melken mit der zehnfachen Menge an Irish Whiskey gegenüber vergleichbaren Produkten vereint. Das sorgt für ein besonderes Geschmackserlebnis, das bei der Ultimate Spirits Challenge 2018 mit 97 von 100 Punkten belohnt wurde. Damit ist Five Farms der höchstbewertete Irish Cream der Geschichte.

FiveFarms

Ginarte Dry Gin Limited Edition

"Frida Kahlo" heißt die Limited Edition des Ginarte Dry Gins, die man bei einem Einkauf bei Wein & Co ab 149 Euro geschenkt bekommt. Kreiert zu Ehren der mexikanischen Künstlerin ist der Gin sozusagen Kunst in der Flasche, das die Avantgarde feiert, sowie die Vielseitigkeit, Kreativität und die Ikonizität einer grandiosen Frau und Künstlerin zum Ausdruck bringt. Der Gin selbst wurde aus wildem Wacholder aus den toskanischen Apenninen, Bergminze, Färberdistel, wildem Sellerie, Lavendel, Hibiskus, Holunderblüte und Kiefernknospen auf drei Stufen destilliert, wodurch er seinen besonderen Charakter erhält.

GinArte