Die Winzer aus dem Weinviertel versorgen Wein-Liebhaber auch in dieser herausfordernden Krisenzeit mit ihren edlen Tropfen, die sie bis vor die Haustüre liefern.

Möglichkeit, um ihre Weine zu verkaufen. Laut Österreich Wein Marketing (ÖWM) registriert die Weinhandelskette Wein & Co in den vergangenen Wochen fast eine Verdreifachung ihres Online-Umsatzes. Auch die Interspar Weinwelt verzeichnet deutlich mehr Wein-Bestellungen über das Internet, gibt Georg Schullian, Abteilungsleiter Presse, PR und Corporate Design beim ÖWM, gegenüber der APA an.

Neue Absatzwege

Niederösterreich ist mit rund 28.145 ha das größte weinbautreibende Bundesland Österreichs. Wie in allen anderen Weinbaugebieten leiden auch die dortigen Winzer unter der Corona-Krise und dem Wegfall des Hauptabsatzkanals Gastronomie. Der Onlinehandel ist für viele von ihnen momentan die einzigeAuf Social Media machen die Winzer aus Jedenspeigen mit einer klaren Botschaft auf sich aufmerksam: "Bleibt Zuhause und schmeckt Wein aus Jedenspeigen". Um größere Einbrüche zu vermeiden, liefern sie ihre Weine nämlich auch persönlich an ihre Kunden.Günter Weilinger, Winzer aus Jedenspeigen, schildert die Situation auf CASH-Nachfrage wie folgt: "Aufgrund der aktuellen Corona-Krise verzeichnet der Weinabsatz leider einen merklichen Rückgang, da die gesamte Gastronomie sowie ein großer Teil des Exports für uns wegfällt. Glücklicherweise haben wir jedoch sehr viele Privatkunden, welche uns in der jetzigen Zeit umso mehr unterstützen und es gezwungenermaßen neu entdecken, in den eigenen vier Wänden ein – oder auch zwei Gläser guten Wein zu genießen."Die Winzer aus Jedenspeigen liefern derzeit im Raum Niederösterreich und Wien persönlich. Die Lieferung und Bezahlung erfolgt dabei kontaktlos. Für österreichweite Lieferungen sowie jene in die Nachbarländer arbeiten die Winzer mit Paketdiensten zusammen. Bestellungen nehmen die Winzer sowohl telefonisch als auch über ihre Onlineshops beziehungsweise Websiten entgegen. Einen Überblick über die dortigen Winzer sowie Links zu ihren Onlineshops finden Sie hier