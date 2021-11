Weleda: Weleda erhält B-Corp-Zertifizierung

Das gesamte Unternehmen gehört somit zu einer internationalen Bewegung von Unternehmen, die nach sozialen und ökologischen Werten wirtschaften.

Bei der B-Corp-Zertifizierung geht es nicht um Produkte, sondern um das gesamte Unternehmen, das nach gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit bewertet wird: also um Umwelt, Biodiversität, Artenschutz, Menschenrechte, Klimaschutz, Mitarbeitende, Kunden, statt um Gewinnmaximierung um jeden Preis.

Weleda musste für die Zertifizierung viele Fragen aus allen Unternehmensbereichen beantworten und belegen. Insgesamt erreichte Weleda 106,9 Punkte, die Mindestanforderung für die Zertifizierung liegt bei 80 Punkten. Am Prozess waren über 100 Mitarbeiter beteiligt. "Nachhaltigkeit gehört zu unserem Kern, sie ist in unserem Unternehmenszweck verankert: Im Einklang mit Mensch und Natur zu handeln, ist nur möglich, wenn wir ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Unternehmen sind. Die B-Corp-Zertifizierung hilft uns, unsere hohen Werte und unsere Haltung weltweit zu kommunizieren. Mit unserer Naturkosmetik sind wir in unseren Hauptmärkten als eines der führenden verantwortungsbewussten Unternehmen bereits anerkannt. In anderen Ländern und in unserem Pharmageschäft wollen wir diese Anerkennung noch erreichen.", so Michael Brenner, Mitglied der Geschäftsleitung von Weleda und verantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeit.