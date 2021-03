Welt-Recycling-Tag: Gemeinsam smart Recyclen

Am 18. März ist Welt-Recycling-Tag. Dahingehend lancierten die heimischen Getränkehersteller gemeinsam die RecycleMich-App mit der Benutzer zum Recyclen gebrauchter PET Flaschen animiert werden sollen.

Nachdem sich die EU-Mitgliedstaaten 2019 verpflichteten, die Vermüllung der Meere einzudämmen und die am häufigsten an europäischen Stränden zu findenden Produkte aus dem Angebot entfernen, werden die Hersteller zudem in die Pflicht genommen für die Kosten von Säuberungsaktionen aufzukommen. Für das Recycling von Plastikflaschen wurden neue Regeln entwickelt, die u.a. eine Mindestquote von 90 % für die getrennte Sammlung von Kunsstofflaschen bis 2029 (77 % bis 2025) vorsieht.

Mit der RecycleMich-Initiative wollen die österreichischen Getränkehersteller nun den ersten Schritt tun, um diese Mindestquote zu erreichen und mit der neuen App zum Recycling motivieren. Die App wurde jüngst im Raum Wien gestartet und belohnt für jede richtig recycelte Flasche oder Dose. Die Handhabung der App erfolgt dabei kinderleicht: Die gelbe Tonne fotografieren, den Strichcode auf der Flasche oder Dose scannen und sie einwerfen.

Jede Flasche bedeutet Punkte auf dem RecycleMich-Konto, mit dem man an Verlosungen teilnehmen kann. Zu gewinnen gibt es wöchentlich Gutscheine für Lieferservices wie Alfies oder Gastro-Gutscheine von getsby, Burger King, Domino‘s Pizza u.a. sowie monatliche Hauptpreise wie Hotelgutscheine von MeinHotel, die österreichweit einzulösen sind.

"Vermeintlicher Abfall stellt meist eine wertvolle Ressource dar, so wie gebrauchte PET-Flaschen, die Ausgangsprodukt für neue Flaschen sein können. Abgesehen davon, dass achtlos weggeworfene Flaschen die Umwelt verschmutzen, ist jede Flasche, die nicht in einer gelben Tonne oder einem gelben Sack landet, eine verlorene Flasche", so die ORF-Wetterexpertin Christa Kummer, die die RecycleMich-App gleich ausprobiert hat und zum gemeinsamen Sammeln einlädt: "Am Welt-Recycling-Tag – und natürlich darüber hinaus – können wir alle mithelfen und unseren Beitrag leisten, denn jede gesammelte Verpackung zählt!"

Neben Coca-Cola Österreich sind mit Almdudler, Eckes-Granini, Innocent, Rauch, Red Bull, Vöslauer und Waldquelle über 35 der beliebtesten Getränkemarken der Österreicher vertreten.

Weiterführende Infos auf www.recyclemich.at

Dieser Artikel erschien zuerst auf traveller-online.at