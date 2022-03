Weltfrauentag: Frauen braucht das Management

golubovy/stock.adobe.com

Zum Anlass des Weltfrauentages am 8. März sieht sich Unternehmensberater Deloitte die Lage in den weltweiten Führungsetagen an: mit ernüchterndem Ergebnis.

Aktuelle, weltweite Deloitte-Studie bestätigt: Beim vorherrschenden Tempo wird erst 2045 eine Gleichheit der Geschlechter in Führungsgremien erreicht. In Österreich sind im Durchschnitt 28 Prozent der Aufsichtsratsplätze mit Frauen besetzt – damit liegt Österreich weltweit nur im Mittelfeld.

Der Deloitte Report "Women in the Boardroom" analysiert bereits zum siebten Mal Daten zum Frauenanteil in höchsten Führungsetagen. Diesmal wurden die Daten aus insgesamt 72 Ländern ausgewertet, mit ernüchterndem Ergebnis: der weltweite Frauenanteil in den Aufsichtsräten beträgt global 20 Prozent. Und: Im Vergleich zur Studie aus dem Jahr 2019 bedeutet das nur eine Steigerung von 3 Prozent. Wenn es auf globaler Ebene in diesem Tempo weitergeht, so die Studienautoren, wird es erst 2045 eine Geschlechtergleichheit in Führungsgremien geben. Dabei ist Europa Spitzenreiter mit Frankreich (43%), Norwegen (42%) und Italien (37%) als die Top 3-Länder. Als Grund dafür nennt die Studie etwa die hohe gesetzlich vorgeschriebene Geschlechterquote in den genannten Ländern.





Hierzulande sei noch Aufholbedarf zu verorten, so die Studienautoren. Denn: aktuell liegt der Frauenanteil weltweit in Österreich mit 28 Prozent im Mittelfeld. Dabei verweilen im Durchschnitt Frauen kürzer in heimischen Aufsichtsratspositionen (4,9 Jahre), als ihre männlichen Kollegen (7,8 Jahre).

