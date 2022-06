Öko-Pionier Werner & Mertz hat seine Marke Frosch dem größten Design-Relaunch in ihrer mehr als 35-jährigen Geschichte unterzogen.

Werner & Mertz/Herbert Piel Reinhard Schneider, Geschäftsführer Werner & Mertz Zum Launch der Marke, im Jahr 1986, wurde ein puristisches, reduziertes Design mit wenigen Farben gewählt. 2001 folgte eine große Erneuerung im Bereich Verpackung: Das Sortiment wurde auf PET-Flaschen umgestellt, das Design war klar und aufgeräumt, um unter anderem die Naturwirkstoffe optisch hervorzuheben. "Da, wo glaubwürdige Umweltvorteile in Verbindung gebracht werden können mit positiven Gefühlen der Lebensfreude und der Vielfalt im Sinne des sogenannten Hedonismus, entsteht die von uns angestrebte Mehrheitsfähigkeit nachhaltiger Marken. Deshalb ist es gerade jetzt richtig und wichtig, unsere Vertrauensmarke Frosch auch grafisch als frisches, lebensfrohes und modernes Angebot zu präsentieren", sagt Werner & Mertz-Inhaber Reinhard Schneider.

Die Erdal GmbH mit Sitz in Hallein (Salzburg) ist seit 1953 Teil der international agierenden Werner & Mertz Gruppe und hat inzwischen die Vertriebsverantwortung für insgesamt 15 Länder. Neben Österreich werden unter anderem die Schweiz, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien und Serbien vom Standort Hallein aus betreut. Mit Marken wie Frosch, Erdal, Emsal, Tofix und Rorax, ist das Unternehmen seit vielen Jahren auf dem österreichischen Markt etabliert. Am Standort in Hallein werden 160 der insgesamt 1.122 Mitarbeiter der Gruppe beschäftigt.