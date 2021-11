Schoko-Hersteller Tony's Chocolonely stellt sich mit seiner ersten Wiener Plakat-Kampagne in Österreich vor. Und bringt eine bittere, aber umso wichtigere Nachricht mit.

"Impact-Unternehmen" ist eine neue Sparte von Unternehmen, die sich nicht an möglichst großen Umsätzen und Gewinnen und Wachstumsraten orientieren, sondern an ihrer gesellschaftlichen Wirkung. Der niederländische Schokoladenhersteller Tony's Chocolonely gehört zu dieser Sparte und hat es sich zur Aufgabe gemacht, illegale Kinderarbeit und moderne Sklaverei im Kakaoanbau zu beenden. Mit der Plakatkampagne "Wien, wir müssen reden" thematisiert das Unternehmen die Ausbeutung und Unterdrückung im Kakaoanbau.



Laut einer 2018 durchgeführten Studie sind in Ghana und der Elfenbeinküste mindestens 30.000 Menschen Opfer moderner Sklaverei in der Kakaoindustrie. In diesen beiden Ländern ist auch Kinderarbeit ein großes Problem. Laut NORC-Bericht arbeiten hier 1,56 Millionen Kinder unter illegalen Bedingungen in der Kakaoindustrie, weil die Eltern nicht genug Geld fürs tägliche Leben verdienen.