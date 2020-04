Derzeit produziert das Unternehmen immer noch mehr als das Doppelte der üblichen Menge. Im Gegensatz dazu ist der Gastrobetrieb innerhalb der Wiesbauer-Gruppe nur minimal mit Aufträgen versorgt.

Zu Beginn der Corona-Krise war Wiesbauer mit einer vier- bis fünffach erhöhten Nachfrage seiner Kunden konfrontiert. Das hat inzwischen etwas abgenommen, man verzeichnet aber immer noch eine weit höhere Nachfrage als normalerweise. Man unternimmt alles, um Kundenbestellungen zu erfüllen, was aber große Anstrengungen erfordert. Wiesbauer-Geschäftsführer Thomas Schmiedbauer bedankt sich bei seinen Mitarbeitern: "Danke für den großen persönlichen Einsatz, nicht nur für Wiesbauer, sondern auch für die Versorgung der gesamten Bevölkerung. Derzeit wird immer noch mehr als das Doppelte der üblichen Menge produziert, was den Betrieb an seine Kapazitätsgrenzen führt und nur aufgrund der zusätzlichen Schichten rund um die Uhr möglich ist."

Gastro bricht ein

Im Gegensatz dazu ist der Gastrobetrieb innerhalb der Wiesbauer-Gruppe nur minimal mit Aufträgen versorgt. Wiesbauer Gourmet Gastro steht vor dramatischen Problemen, die zu drastischen, derzeit nicht abschätzbaren Folgen führen können. Damit möglichst wenig Mitarbeiter des in Niederösterreich beheimateten Gastrobetriebes von Kurzarbeit beziehungsweise von Kündigungen betroffen sind, hat sich die Wiesbauer-Geschäftsführung entschlossen, eine größere Zahl der Mitarbeiter zur Unterstützung des Wiener Betriebes einzusetzen. Da es sich dabei um gut ausgebildete Fachkräfte handelt, bedeutet das aber, dass sich die Produktionskosten erheblich erhöhen.

Ebenfalls eingeschränkt sind die Wiesbauer Bistro & Shops, die derzeit ausnahmslos "Nahversorungsaufgaben" umsetzen dürfen, aber auch diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgung.

Voraussagen sind schwer zu machen

Hygiene auf höchstem Niveau

Ob die Lieferfähigkeit in den kommenden Wochen gewährleistet ist, hängt davon ab, ob Wiesbauer die benötigten Rohstoffe am Markt erhält. "Österreichische Rohstofflieferanten haben bereits riesige Probleme mit ihren ausländischen Arbeitskräften und aufgrund dieses Engpasses ist eine Rohstoff-Verknappung zu befürchten", merkt Schmiedbauer an.Die Herstellung von Wurst-Spezialitäten erfordert höchste Standards in Bezug auf Hygiene und Produktsicherheit, die laufend mit internen und externen Audits überprüft werden, die Wiesbauer stets auf sehr hohem Niveau erfüllt. Noch strenger sind diese Standards bei der Produktion von vorgeschnittenen Produkten, die in so genannte Reinraumtechnik hergestellt werden.

Zusätzlich hat man bereits vor einigen Wochen damit begonnen, sowohl Mitarbeiter als auch Besucher im Eingangsbereich zu desinfizieren. Weiters müssen alle am Firmengelände Schutzmasken tragen und einen Mindestabstand einhalten. Die Sozialräume dürfen nur im genau vorgegeben zeitlichen Rahmen betreten werden, um die sich dort befindliche Personenanzahl zu verringern. Dringend notwendige Besprechungen werden im Produktionsbereich nur mehr stehend und mit Mindestabstand bzw. dort, wo möglich telefonisch abgehalten. Im Verwaltungsbereich befinden sich mehr als die Hälfte der Mitarbeiter im Home-Office.