Derzeit werden von Wiesbauer mehrere Millionen Euro in acht neue Multivac-Verpackungsanlagen investiert, die ab Herbst 2021 im Betrieb in Wien-Liesing zum Einsatz kommen sollen.

Wie Wiesbauer betont, habe man in den letzten Monaten an einem Verpackungskonzept zur Reduktion von Folienmaterial und für eine möglichst hohe Wiederverwertbarkeit des Verpackungsmaterials gearbeitet. Da die bislang verwendeten Verbundfolien aus PET und anderen Kunststoffen nicht recyclingfähig waren, hat sich Wiesbauer in einem ersten Schritt dafür entschieden, die Folienstärke zu reduzieren, und konnte durch eine neu entwickelte Schalengeometrie im Unterfolienbereich bis zu 30 Prozent Kunststoff einsparen. Um die Nachhaltigkeit weiter zu steigern, wurden Hartfolien mit einem recycelbaren PET Anteil von bis zu 90 Prozent in den Zwischenschichten eingesetzt.Derzeit laufen Testreihen, damit in Zukunft die Verbundstoffe durch 100 Prozent recyclingfähige Monomaterialien und Polyolefinverbunde ersetzt werden können, die vollständig kompostierbar sind. Erste positive Ergebnisse gäbe es bereits, heißt es, allerdings müssen noch weitere Hürden gemeistert werden. Abzuwarten bleibt auch, wie rasch Separier- und Sortiersysteme industrieller Sortieranlagen die gesammelten Materialien in der erforderlichen Qualität trennen können und wie man dabei mit dem Thema Kosten umgehen wird. Die Investitionen in die Verpackungen seien hoch, mehrere Millionen Euro, über die genaue Summe hält man sich aber bedeckt.