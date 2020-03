Pünktlich zur kommenden Osterzeit bringt Wiesbauer den "Original Sous Vide-Schinken" und den "Original Sous Vide-Braten" in die Feinkosttheke.

Im Herbst vergangenen Jahres stellte Wiesbauer die beiden Spezialitäten auf der Anuga in Köln in einer eleganten Packung am Markt vor. Dass die beiden Produkte, die mit der aufwendigen Sous Vide-Garmethode hergestellt werden, nun auch in der Feinkosttheke angeboten werden, stellt für das Unternehmen eine Aufwertung dieser dar. Dazu eignen sie sich auch für das Frühstück oder die Jause während der Osterfesttage.Die Neuheiten zeichnen sich im Vergleich zu herkömmlichen Kochschinken und Braten-Produkte durch ein einzigartiges Geschmackserlebnis aus, was nicht nur vom Fachpublikum, sondern auch von Gourmets bestätigt worden sein soll. Um diesen Geschmack zu erzielen, werden für den Sous Vide-Schinken ganze Schinkenteile ohne zusätzliche Geschmacksverstärker im Vakuumbeutel bei „Niedrig"-Temperatur etwa 16 Stunden lang gekocht. Beim „Original Sous Vide-Braten“ schließt sich an diesen zeitaufwändigen Garvorgang noch ein Bratvorgang bei hoher Temperatur an.