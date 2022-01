Wiesbauer: Vorjahres-Niveau gehalten

Wiesbauer erzielte 2021 einen Gruppenumsatz von 185 Millionen Euro und konnte sich damit in einem sehr schwierigen Marktumfeld behaupten.

Pandemie, steigende Rohstoff- und Produktionsnebenkosten - für Fleischwarenhersteller wie Wiesbauer war 2021 nicht einfach. Dennoch konnte ein zufriedenstellendes Jahresergebnis erzielt werden: Nach dem Gesamtumsatz von 186 Millionen Euro im Jahr 2020 hat Wiesbauer vergangenes Jahr 185 Millionen Euro erwirtschaftet. "Das ist in dieser schwierigen Zeit als Erfolg zu werten und verdankt sich unserem guten Krisenmanagement", erklärt Geschäftsführer Thomas Schmiedbauer.

Mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes (105 Millionen Euro) entfällt auf den Wiener Stammbetrieb, die Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH. Bei Wiesbauer Gourmet in Niederösterreich konnte das Ergebnis auf 52 Millionen Euro sogar leicht gesteigert werden. Dennoch ist der Gastro-Fleischspezialist weiterhin sehr schwer von den gesetzlichen Schließungen und Einschränkungen der Gastronomie betroffen. Den Rest des Umsatzes teilen sich Wiesbauer-Dunahus in Ungarn (18 Millionen Euro) und die in Salzburg beheimatete Landmetzgerei Senninger (10 Millionen Euro).