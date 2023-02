Markus Rave

Wiesheu, der weltweit tätige Anbieter von Backlösungen am PoS, sieht neue Konzepte für das Bäckerhandwerk und den Außer-Haus-Markt im Aufwind.

Im Jahr 1973 wurde das Unternehmen von Karlheinz und Marga Wiesheu gegründet. Heute zählt der deutsche Produzent von Öfen für das Backen am PoS weltweit etwa 500 Mitarbeiter:innen und stellt jährlich am Hauptsitz in Großbottwar (Baden-Württemberg) und am Standort Wolfen (Sachsen-Anhalt) mehr als 10.000 Backöfen her. Der Nettoumsatz von Wiesheu belief sich dabei im Geschäftsjahr 2022 auf 145 Millionen Euro, was einem Plus von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. "Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die anhaltende Verknappung und Kostensteigerung bei Rohstoffen und elektronischen Komponenten haben sich trotz der positiven Umsatzentwicklung deutlich auf das Ergebnis niedergeschlagen", heißt es seitens Wiesheu, ohne jedoch konkrete Details zu nennen.