Der zweite Bauabschnitt der im Herbst 2019 gestarteten Investitionsoffensive von Winzer Krems ist abgeschlossen: Pünktlich zum Jahreswechsel geht eine der modernsten Weinabfüllanlagen Europas in Betrieb.

Für die neue Füllanlage setzt Winzer Krems eine über 40-jährige Partnerschaft fort und arbeitet wieder mit dem Spezialisten Krones AG zusammen. Dabei wurde ein innovatives Konzept entwickelt, das den gesamten Prozess von der Weinfiltration über die Sterilisation und Abfüllung bis zur Verpackung umfasst. Die neue Anlage ist nun außerdem mit 15.000 Flaschen um 20 Prozent leistungsfähiger. Allerdings stand nicht nur die Kapazitätenerhöhung im Vordergrund des Projekts, sondern vielmehr eine Qualitätssteigerung und ist "ein Ausrufezeichen hinsichtlich Arbeitssicherheit sowie eines ressourcenschonenden Umgangs mit unserer Umwelt", wie Obmann Florian Stöger betont.



Auf die Umwelt wurde beim Bau generell Rücksicht genommen. So wurde für die Abfüllanlage kein Grünland verbaut, sondern bestehende Flächen genutzt. Das Dach der Füllhalle wurde wiederum mit einem Gründach versehen, das Wasser speichern, den CO-Anteil in der Luft reduzieren und temperaturregulierend auf die darunter liegenden Räume wirken soll. Dazu kommt eine Photovoltaikanlage, die die Abfüllanlage betreibt. Ein kurzer Weg von den Fässern zur Abfüllung, kombiniert mit modernster, ressourcenschonender Filtration, sichert höchste Weinqualität in der Flasche.