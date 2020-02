Vergangenes Jahr konnten die Winzer Krems – Sandgrube 13 seinen Flaschenweinexport erstmals auf über 50 Prozent steigern.

Erst wenige Monate im Amt und schon kann Geschäftsführer Ludwig Holzer seine erste positive Bilanz ziehen. Im Jahr 2019 konnten 51,7 Prozent der Flaschenwein-Umsatz außerhalb Österreichs erwirtschaftet werden - neuer Rekord. Vor allem Deutschland gehört hier zu den Hauptabnehmern aber auch in die Niederlande und in die USA wurden zahlreiche Weine ausgeführt. In Zukunft möchte man sich aber noch mehr auf Märkte in Fernost sowie Osteuropa, insbesondere Russland konzentrieren, erzählt Holzer.2020 soll die positive Bilanz weiter fortgesetzt werden. Als Basis dient der Weinjahrgang 2019, der aufgrund des schönen Sommer eine tolle Reife und wegen des kühlen und trockenen Herbstes die nötige Säurestruktur und Fruchtigkeit bekommen haben soll. Um das Qualitätsniveau weiter steigern zu können, wurde vergangenes Jahr außerdem mit einigen Investitionen in Keller- und Abfülltechnik investiert. Der Gärkeller als erster Bauabschnitt soll bereits zur Ernte 2020 fertig gestellt sein.