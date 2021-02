Die Privatkäserei Woerle bedankt sich mich Sonderprämien bei ihren Mitarbeitern und Milchlieferanten.

Seit Beginn der Coronakrise wird in der Henndorfer Privatkäserei rund um die Uhr produziert, um der hohen Nachfrage nachzukommen und lieferfähig zu bleiben. Im ersten Halbjahr bedankte sich das Familienunternehmen, das nun in fünfter Generation von Gerrit Woerle geführt wird, bei seinen Mitarbeitern und Milchbauern bereits mit einer Prämie. Nun folgt eine weitere, um ihren Einsatz zu würdigen. "Bei uns halten alle zusammen, denn nur gemeinsam haben wir diese gute Leistung erbringen können und die außerordentlichen Belastungen dieser Zeit so erfolgreich gemeistert. Unter diesen besonderen Bedingungen ist das nur möglich, weil wir neben einem fachlich sehr versierten Personal seit jeher auf die Einhaltung höchster Hygienestandards achten. Mit den Prämienzahlungen möchten wir diese Leistungen honorieren und allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großes Danke sagen", sagt der junge Geschäftsführer.

Für die Landwirte gibt es 0,5 Cent je gelieferten Liter Milch 2020 oben drauf. "Der wichtigste Rohstoff für unseren Käse ist die wertvolle Heumilch und Bio-Heumilch unserer Bauern. Deshalb ist es uns so wichtig, unsere Wertschätzung auch gegenüber unseren Rohstofflieferanten mit dieser Prämie entsprechend auszudrücken", so Woerle.