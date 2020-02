Wolf Nudeln: Frische Eier bei Wolf Nudeln

Im Rahmen des Eiskandals in Niederösterreich vermeldet der Teigwarenhersteller, nur Eier aus dem eigenen Hühnerstall zu verwenden.

In den letzten Tagen sorgen Meldungen über einen eierverarbeitenden Betrieb in Niederösterreich für Furore, der Eier von minderer Qualität und unter hygienetechnisch bedenklichen Bedingungen verarbeitet haben soll. Die Frage ist nun auch, in welchen Produkten die Erzeugnisse weiterverarbeitet worden sind. Wolf Nudeln stellt dazu klar, dass in ihren Eierteigwaren garantiert keine Eier aus dem in Verruf geratenen Betrieb verwendet worden sind. Überhaupt verzichtet der Teigwarenhersteller auf zugekauftes Flüssigei oder Eipulver. Die Eier für Wolf Eierteigwaren stammen aus dem eigenen Hühnerstall in Bodenhaltung und werden vor der Produktion frisch aufgeschlagen und pasteurisiert. Im eigenen Hühnerstall haben die Hühner ausreichend Platz und sollen sich über mehrere Etagen frei bewegen können. Der Mais für die Fütterung stamme aus der eigenen Landwirtschaft im Raum Güssing, so das Unternehmen.