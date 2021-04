„Außergewöhnliche Geschmacksvarianten wie Kiwano, Lemongrass, Apfelessig, Drachenfrucht oder Chili waren stets ganz hoch im Kurs. Den Geschmack der Konsumentinnen und Konsumenten haben wir aber auch mit heimischen Klassikern wie Birne-Melisse, Brombeere-Limette oder Marille-Holunderblüte getroffen, diese Geschmacksrichtungen zählen seit vielen Jahren zu den Lieblingssorten und Bestsellern innerhalb des Segments“, so Katharina Rößl, Senior Brand Managerin von Römerquelle.

„Die 0,75-Liter-Flasche kombiniert mehrere Vorteile in einer Packung. Sie ist aufgrund ihrer handlichen Größe ideal für unterwegs, kann gut an den Arbeitsplatz mitgenommen werden, ist wiederverschließbar und sorgt für ausreichende Hydration“, erläutert Rößl. Für den Verkauf in der Gastronomie oder am Automaten werden die Geschmacksrichtungen Birne-Melisse, Brombeere-Limette und Marille-Holunder allerdings weiterhin als 0,5-Liter-Packung verfügbar sein - zusätzlich und anlässlich des Jubiläums auch in der 0,33-Liter-Dose.

„Die Nachfrage nach Mineralwasserprodukten in der Mehrweg-Glasflasche ist stark gestiegen. Wir möchten mit der 1-Liter-Version der Design-Glasflasche bei unseren beliebtesten 'Emotion'-Sorten unseren Konsumentinnen und Konsumenten eine Mehrweg-Alternative anbieten - als derfzeit einziger Mineralwasserhersteller in diesem Segment“, sagt Rößl.

Ab Mai erweitert der Mineralwasserhersteller zudem sein Mehrwegangebot auch um das Near-Water-Segment.Im Rahmen des Jubiläums "Emotion"-Reihe schaltet Römerquelle zudem eine österreichweite Plakat- und Online-Kampagne.