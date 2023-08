Philipp Lipiarski

Daniel Schneider ist seit dem heurigen Frühjahr Geschäftsführer Nespresso Österreich. Zuvor war er bei Nespresso Niederlande tätig.

Wie Nespresso Kund:innen stationär und online einkaufen, macht den Unterschied, führt Daniel Schneider, Geschäftsführer Nespresso Österreich in der CASH-Zwischenfrage aus. Was sie dabei besonders schätzen und wie die Nespresso Kund:innen ticken.

CASH: Stationär vs. E-Commerce. Gibt es denn diese noch hierzulande teils vorkommende "Rivalität der Kanäle" bei Nespresso? Was tun Sie, was andere nicht tun?Daniel Schneider: Wir sehen