Aktuellen Zahlen des Bierkulturbericht der Brau Union Österreich in Kooperation mit dem market Marktforschungsinstitut zeigen: Frauen sind verantwortungsvolle und nachhaltige Biertrinkerinnen.

Zugegeben, beim Bierkonsum haben die Männer noch immer die Nase vorne. 77 Prozent gaben an, regelmäßig Bier zu trinken. Bei den Frauen sind es aber immerhin knapp die Hälfte (41 Prozent) und mehr als ein Viertel (28 %) konsumieren Bier zumindest mehrmals pro Monat. Jede zweite Österreicherin kauft mindestens einmal pro Monat oder häufiger Bier für den Haushalt. Am liebsten greifen sie zu Märzen (46 %), Pils (33 %) und Weizen (30 %), wobei der Konsum von Weizenbier im Trendverlauf leicht zunimmt. Aber auch Biermischgetränke sind beliebt, und beliebter als bei Männern. Während die Zahl der männlichen Konsumenten bei 46 Prozent stagniert, stieg der Konsum bei den Frauen im Jahresvergleich kontinuierlich an und liegt mittlerweile bei 58 Prozent. Alkoholfreies Bier trinken beide in etwas gleich häufig.Die Bierindustrie hat in den letzten Jahren einiges unternommen, um ihr Image zu verbessern. Maut dem market Institut nehmen Frauen das deutlich wahr. Sie legen auch mehr Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität - insbesondere auf die Verwendung regionaler Rohstoffe, die Schaffung bzw. Sicherung von regionalen Arbeitsplätzen und die Unterstützung der regionalen Wirtschaft sowie der heimischen Bauern.