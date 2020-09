FCIO/Coronavirus: Hygiene hat Vorrang

Schutz in vielen Bereichen

Ein Image-Plus hat Kunststoff nicht nur im Lebensmittel-Bereich erhalten, so sehen 30 Prozent der Befragten Hygieneprodukte aus Polymeren wie etwa Masken deutlich positiver als noch vor Corona. Kunststoffbehälter für Desinfektionsmittel bewerten mehr als 20 Prozent besser als früher. Dazu Hofinger: "Im Gesundheitsbereich können wir eine deutliche Verbesserung bei der Einstellung gegenüber Kunststoffprodukten sehen. Dort wo die Menschen nach Möglichkeiten suchen, sich vor Krankheiten wie dem Corona-Virus zu schützen, steigt auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Kunststoffprodukten."Bei all der Zustimmung hält der FCIO im Rahmen der Umfrageergebnisse jedoch fest: Kunststoffabfälle haben in der Umwelt nichts verloren. Hofinger spricht sich deutlich für die Kunststoffkreislaufwirtschaft aus: "Im Kreislauf geführt sind Kunststoffe eine Win-win-Situation – sie bieten sowohl für die Konsumenten als auch für die Umwelt in vielen Anwendungen die beste Lösung."