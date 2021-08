iglo: Essen ist wichtig

iglo hat in einer Studie unter 1.000 Österreichern herausgearbeitet, dass Corona Essen noch wichtiger gemacht hat, vor allem bei Jüngeren, die nun mehr selber kochen.

Häufiger Griff zu Tiefkühlprodukten

Das Thema Essen hat in Österreich schon immer eine wichtige Rolle gespielt. So ist Österreich auch im Ausland nicht nur für Berge und Kultur bekannt, sondern auch für das ein oder andere Schmankerl. Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum, dass der iglo-Studie zufolge jeder zweite hierzulande Essen als sehr wichtig und 35 Prozent zumindest als wichtig einstufen. Einen überdurchschnittlich hohen Stellenwert hat das Thema bei den 18- bis 49-Jährigen und bei Stadtbewohnern. Genügsamer wird man mit dem Alter, ab 50 nimmt die Bedeutung von Essen ab. Jeder vierte gibt zudem an, dass Essen seit der Pandemie noch wichtiger geworden ist, besonders bei den 18-29-jährigen und für jene, die im Homeoffice sind und waren.35 Prozent haben die Zeit genutzt, um selbst neue Rezepte auszuprobieren, bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 61 Prozent. Für ein Drittel hat Selbstgekochtes grundsätzlich einen höheren Stellenwert bekommen, 31 Prozent geben an, dass gemeinsames Essen zu Hause nun viel wichtiger sei und 30 Prozent kochen viel öfter als noch zuvor. Dabei ist auch das Vertrauen in die eigenen Kochkünste gestiegen. Viel kochen nun auch gemeinsam mit dem Partner, kochen mit Kindern hat sich allerdings weniger durchgesetzt.Verändert hat sich auch die Wahl der Zutaten. 16 Prozent geben an, nun mehr Tiefkühlgerichte zu kaufen, da diese länger haltbar sind. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie ungesund kochen, denn gerade tiefgekühltes Gemüse landet im Einkaufswagen. Dazu Markus Fahrnberger-Schweizer, Geschäftsführer von iglo Österreich: "Gerade in der Pandemie konnte die Tiefkühlung mit langer Haltbarkeit und einfacher Portionierbarkeit punkten. Besonders regionale Produkte, die man für eigene Gerichte verwenden kann, wie der iglo Cremespinat oder iglo Erbsen, wurden besonders stark nachgefragt." Jüngere scheinen vor allem die Vorteile der Tiefkühlkost für sich entdeckt zu haben. Insbesondere unter 35-Jährige und Single-Haushalte sorgten 2020 durch den erstmaligen Griff ins Tiefkühlregal für einen Anstieg der Verkäufe