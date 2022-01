Jura: Im Homeoffice darf's mehr Kaffee sein

Laut einer Umfrage sorgt das Homeoffice für veränderte Kaffeegewohnheiten.

Das Homeoffice hat vieles verändert, so auch den Kaffeekonsum. Laut einer Umfrage von Kaffeevollautomatenhersteller Jura und TQS Research & Consulting trinken die Österreicher mehr Kaffee im Homeoffice als im Büro, probieren dabei auch verschiedene Kaffeearten aus und investieren in neue Kaffeemaschinen bzw. -vollautomaten.

Etwa die Hälfte der befragten Kaffeetrinker (51 %) arbeitete Anfang Dezember 2021 während des vierten Lockdowns von zu Hause aus. Unter ihnen befanden sich 16 Prozent drei bis vier Tage pro Woche und 10 Prozent ausschließlich im Homeoffice. Der Wechsel vom Arbeitsplatz im Büro zum Schreibtisch in den eigenen vier Wänden blieb laut der Studie nicht ohne Auswirkungen auf den Kaffeekonsum. "Kaffee galt bereits vor der Corona-Pandemie als Lieblingsgetränk der Österreicher. Das vermehrte Arbeiten im Homeoffice hat ihre Beziehung zu Kaffee noch intensiviert. Es wird nicht einfach nur mehr Kaffee getrunken – man beschäftigt sich mit den vielseitigen Aromen und Nuancen der schwarzen Bohne. Außerdem sind die Menschen dazu bereit, auf lange Sicht in den Kaffeegenuss zu investieren und einen neuen Vollautomaten zu kaufen", meint Annette Göbel, Leiterin Verkaufsförderung bei Jura Österreich. Jura Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich

Mehr Zeit für Kaffee

Rund ein Drittel der Befragten gab an, im Homeoffice mehr Kaffee als am Arbeitsplatz zu trinken. Als Grund für den gestiegenen Konsum nannten 40 Prozent der Umfrageteilnehmer die größere Flexibilität, eine bessere Kaffeemaschine (17 %) und den Umstand, dass im Homeoffice mehr Konzentration notwendig sei (15 %). Für all jene, die beim Arbeiten zu Hause weniger Kaffee konsumieren (29 %), sind vor allem die fehlenden Gelegenheiten zum Kaffeetrinken mit Kollegen oder Kunden ausschlaggebend.