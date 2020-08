Kosmetik: Kein Bedenken bei Aluminium

Eine EU-Studie bestätigt, dass der Gebrauch von aluminiumhaltigen Deos, Zahnpasten und Lippenstiften sicher ist.

6,25 % in Deos und Antitranspirant-Deos, die nicht gesprüht werden

10,60 % in Sprüh-Deos und antitranspiranten Sprüh-Deos

2,65 % in Zahnpasta

0,77 % in Lippenstift

Das Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) hat eine Stellungname zur Verwendung von Aluminium in Kosmetikprodukten veröffentlicht. Darin werden die sicheren Höchstwerte des Elements in verschiedenen Kategorien beziffert:Werden diese Schwellenwerte unterschritten, so ist die tägliche Verwendung von aluminiumhaltigen Kosmetikprodukten unbedenklich, so das SCCS. In diesem Zusammenhang wird jedoch darauf hingewiesen, dass Kosmetika nicht die einzige Quelle des Elements sein können und die Belastung des Körpers durch die Zuführung von Aluminium aus anderen Quellen weitaus höher ausfallen kann.Aluminiumsalze, die kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe sind, standen immer wieder unter Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Besonders im Zusammenhang mit Krebserkrankungen wurden immer wieder Studien rund um den Stoff gemacht. Wie Kosmetik Transparent berichtet, wurde dieser Verdacht jedoch von der American Cancer Society ausgeräumt, auch Untersuchungen aus Deutschland unterstützen dies.