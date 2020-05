Marketagent

Lisa Patek und Thomas Schwabl von Marketagent untersuchen das Vertrauen der Österreicher in heimische Marken.

Vor allem in Krisenzeiten erweist sich das Vertrauen in eine Marke seitens der Konsumenten als unentbehrliches Gut, um am Markt bestehen zu können. Welchen Marken die Österreicher besonders vertrauen lesen Sie hier.