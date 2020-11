Das Marktforschungsinstitut Marketagent präsentiert das Brand.Swipe Authentizitäts-Special, welches die authentischsten Marken Österreichs ermittelt hat.

Marketagent hat die Konsumenten in Österreich zu Vertrauen und Authentizität der Marken befragt und die Spitzenreiter ermittelt. Welche Brands aus Sicht der heimischen Bevölkerung mit Echtheit und Ehrlichkeit punkten können, verrät das Brand.Swipe Authentizitäts-Special. Die Top 20 werden von traditionellen und regionalen Marken aus den Bereichen Süßwaren und Getränken aber auch von Händler dominiert. Insgesamt 13 Top-Marken stammen aus Österreich. Allen voran das heimische Traditionsunternehmen Manner, das das Ranking anführt. "Manner ist ein Stück österreichische Kultur mit extrem hohen Sympathiewerten, die zu einer durchgehend positiven Bewertung führen. Das ist seit Anbeginn von Brand.Swipe zu beobachten und wird nun in puncto Authentizität erneut bestätigt", verrät Lisa Patek, Marketingleiterin von Marketagent.





Knapp hinter Manner rangiert das Österreichische Rote Kreuz auf Platz 2. Mit dem ÖAMTC und den Rote Nasen Clowndoctors schaffen es insgesamt drei gemeinnützige beziehungsweise Non-Profit-Organisationen auf die Bestenliste der authentischsten Marken. Hofer sichert sich den 4. Platz im Gesamtranking, dm den 18. Trennt man die Antworten der Konsumenten nach den Geschlechtern, so ergeben sich folgende Top 5 Marken.



Top 5 Marken: Frauen Österreichisches Rotes Kreuz Manner Disney dm drogerie markt Rote Nasen Clowndoctors

Top 5 Marken: Männer Manner Österreichisches Rotes Kreuz Lego Hofer Niemetz Schwedenbomben

Neben der unterschiedlichen Auffassung von Frauen und Männern in Sachen Authentizität von Marken unterscheiden sich die Wahrnehmungen auch in der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen in einigen Punkten von der Gesamtbewertung über alle Altersgruppen hinweg. Diese sind hauptsächlich den Interessen dieser Zielgruppe geschuldet. Und so schaffen es drei Marken aus dem digitalen Bereich auf die Top-Liste: Netflix (Platz 5), Nintendo (16) und die Suchmaschine Google (17) gelten für diese Altersgruppe als besonders authentisch und ehrlich. Auch Red Bull ist aus Sicht der Jugend ein Original (Platz 13).

"Seit das Marketing vor Jahren den Begriff 'authentisch' für sich entdeckte, kursiert er als Positivattribut inflationär und wenig reflektiert. Ganz selbstverständlich wurde zum Ziel erhoben, dass jedes Unternehmen und jede Marke von nun an authentisch sein sollten. Es klingt ja auch irgendwie gut, und derjenige, der von sich behauptet authentisch zu sein oder sein zu wollen, spielt sich von jeglichem Verdacht frei, etwas vorzugeben, was er nicht ist oder 'unecht' zu sein", erklärt Christian Schölnhammer, Geschäftsführer von Brand+.