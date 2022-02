Chinnapong/stock.adobe.com

Am ehesten kämen Kryptowährungen in großen Online-Shops, für Auslandsüberweisungen und im Gaming-Bereich infrage, so eines der Studienergebnisse.

Von der Industrie mit Euphorie gehypt, von den Konsumenten kritisch beäugt: Österreicher stehen Kryptowährungen und Co., zeigt eine Umfrage des Online Research Instituts Marketagent, skeptisch gegenüber. Eine der Ursachen: mangelndes Wissen zu dem Thema.

" Die steigende Euphorie heimischer Onlineshop-Betreiber in puncto Kryptowährungen, spiegelt sich derzeit noch nicht in der Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher wider", beschreibt Thomas Schwabl, Geschäftsführer Marketagent, die Stimmungslage zu Kryptowährungen im Land. Für die repräsentative Befragung wurden 500 Personen in Online Access Panel Interviews im Alter zwischen 14 und 75 Jahren befragt, mit dem Ergebnis: Trotz der allgemeinen Skepsis, glaubt e in Viertel der Befragten daran, dass sich Kryptowährungen als Zahlungsmittel durchsetzen werden, insbesondere in großen Online-Shops, für Auslandsüberweisungen oder im Gaming-Bereich, so die Studie. Vor allem die jüngere männliche Generation zeigt sich offen und könnte sich vorstellen, zu investieren.





Den Begriff "Bitcoin" hätten in Österreich zwar schon 94 Prozent gehört, aber nur wenige (15 %) behaupten von sich, bei dem Thema den Durchblick zu haben.

Den Begriff "Bitcoin" hätten in Österreich zwar schon 94 Prozent gehört, aber nur wenige (15 %) behaupten von sich, bei dem Thema den Durchblick zu haben.