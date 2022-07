Marketagent hat untersucht, wie die Österreicher zum Fleischkonsum stehen. Frische, Qualität und Herkunft sind die wichtigsten Faktoren beim Kauf.

Die Österreicher sind dem Fleisch nicht abgeneigt, wie Marketagent in einer aktuellen Studie unter 800 Teilnehmern erhoben hat. Drei Viertel essen mehrmals die Woche Fleisch und Wurst, 16 Prozent sogar täglich. Nur 6 Prozent verzichten völlig darauf. Am liebsten wird Huhn verzehrt (61 %), dahinter folgen Schwein (37 %) und Rind bzw. Kalb (34 %). Beim Kauf von Fleisch wird vor allem auf Frische und eine hohe Qualität geachtet, aber auch die Herkunft und eine artgerechte Haltung der Tiere sind der heimischen Bevölkerung besonders wichtig. Marketagent