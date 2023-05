refurbed

Studienautor Paul Rudorf, Fraunhofer Austria Research GmbH und refurbed Co-Founder Peter Windischhofer

Im Auftrag von refurbed hat Fraunhofer Austria Research die Produktfußabdrücke von verschiedensten Elektronik-Artikeln transparent und vergleichbar gemacht. Bis zu 83 Prozent CO 2 -Einsparung durch professionelle Wiederaufbereitung sind hier möglich.

Wie viel Wasser wird bei der Produktion eines neuen Smartphones verbraucht? Wie hoch ist der CO 2 -Ausstoß im Vergleich zu reparierten Elektronik-Artikeln? Immer mehr Konsument:innen wollen wissen, welche ökologischen Auswirkungen ihre Kaufentscheidungen haben. Solche Fragen beantwortet etwa die jüngste Studie der Fraunhofer Austria Research, in Auftrag von refurbed. Die sorgfältige Erhebung der Daten umfasst den gesamten Impact der Produkte in der ersten Nutzungsphase (Neukauf) und der zweiten Nutzungsphase (Refurbishment). Berechnet wurden die Daten für das Apple iPhone 11, das Samsung Galaxy S20 FE, das Apple iPad Pro 4 2020, das Apple MacBook Air 2017 13,3 sowie für das Lenovo Thinkpad T460 i5.





Die Fraunhofer Austria Research stellt in ihrer aktuellen Studie fest: Bis zu 83 Prozent CO 2- Einsparung ist durch die professionelle Wiederaufbereitung von Elektronik-Artikeln möglich. Genauer: Während bei der Neuproduktion eines Elektronikartikels der Großteil des CO 2 -Ausstoßes – in Zahlen ausgedrückt, knapp 80 Prozent - in der Produktion entsteht (beispielsweise 56,9 kg bei einem iPhone 11), werden durch das Refurbishment selbst, also das professionelle Wiederaufbereiten desselben Modells, nur 2,8 kg pro Gerät ausgestoßen. 2 -Einsparungen variieren über die verschiedenen Produktkategorien hinweg und liegen zwischen 69 Prozent beim Refurbishment eines Lenovo Thinkpad T460 i5 und 83 Prozent, wie im Fall des untersuchten Apple MacBook Air 2017. Wasserverbrauch und Elektroschrott stark reduzierbar Dass die Neuproduktion eines Smartphones eine große Menge an Wasser benötigt, ist bereits bekannt. Konkret sind es beim Apple iPhone durchschnittlich 12.075 Liter, beim Refurbishment desselben werden hingegen nur knapp 1.700 Liter verbraucht. Das entspricht einer Einsparung von 86 Prozent. Noch deutlicher ist das Ergebnis beim Apple MacBook Air 2017 13,3: Hier stehen knapp 57.000 Liter Wasser für die Neuproduktion den nur 5.385 Litern gegenüber, die das Refurbishment benötigt. Dies entspricht einer Wassereinsparung von 91 Prozent.

Auch beim Elektroschrott ist das Einsparungspotenzial durch Refurbishment ein großes, zeigt die Studie: Während beim Samsung Galaxy S20 FE zumindest 60 Prozent E-Waste (im Verhältnis zum Neukauf) eingespart werden können, liegt das größte Einsparungspotenzial ebenfalls beim Apple MacBook Air 2017 mit 80 Prozent. "Das Besondere an diesen Ergebnissen ist, dass wir eine vollumfängliche Betrachtung aller Wirkbereiche – Scope 1, 2 und 3 – durchgeführt haben", so Studienautor Paul Rudorf von der Fraunhofer Austria Research GmbH.



