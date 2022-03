luckybusiness/stock.adobe.com

Die aktuelle XING-E-Recruiting-Studie zeigt: Gute Kultur und mehr Flexibilität zählen im Job mehr denn je und ist eine Erwartungshaltung von Talenten.

Die aktuelle Xing-E-Recruiting-Studie, durchgeführt von forsa, zeigt: Rund zwei Drittel der österreichischen Unternehmen haben ein Recruiting-Problem. 60 Prozent geben an, dass sie in der Personalsuche vor größeren Herausforderungen stehen, als vor der Pandemie. Das Buhlen um Talente ist in Industrie und Handel aber voll im Gange.

Ausreichend gutes Personal langfristig zu rekrutieren ist eines der Herausforderungen für Unternehmen. Die New Hiring Studie der Xing-E-Recruiting, durchgeführt von der Gesellschaft für