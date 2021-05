Pago launcht zwei neue Fruchtsaft-Sorten und bringt mit roter ACE und Drachenfrucht-Pink Guave Farbe ins Glas.

Nach Blutorange, Orange, Karotte und Zitrone schmeckt die neue Sorte Roter ACE, die ihrem Namen farbtechnisch alle Ehre macht. Dabei wird der vegane Fruchtsaft in Österreich ohne Farb- und Konservierungsstoffe produziert und enthält neben einem Frucht- und Gemüsegehalt von 30 Prozent auch Provitamin A sowie Vitamin C und Vitamin E.Etwas exotischer ist die Kreation Drachenfrucht-Pink Guave. Nachdem diese im Herbst 2020 bereits in der heimischen Gastronomie als Limited Edition eingeführt wurde, ist sie nun auch im Handel erhältlich. Die beiden Trendfrüchte Drachenfrucht und Pink Guave liefern nicht nur ein erfrischend süß-säuerliches Geschmackserlebnis, sondern sind mit der auffällig pinken Farbe auch ein knallig-bunter Farbtupfer im Saftregal - und im Cocktailglas.Erhältlich sind die beiden neuen Sorten ab Ende Mai in der 0,75l-PET-Flasche im LEH und in der 0,2-l-Glasflasche in der Gastronomie.