L’Oréal: Essie präsentiert neue Kollektionen

Die vier limitierten Farben der Valentines Kollektion erinnern an den süßen Genuss von Schokolade – expressie trocknet schnell und hält lange.

L’Oréal: Essie Valentine und expressie

Ebenfalls neu in der essie-Familie: expressie, der quick dry Nagellack. Dank dem innovativen abgewinkelten Speed-Pinsel ist das Lackieren sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand ein Klacks. Außerdem trocknet er in unter einer Minute. Auch die Farben unterscheiden sich stark vom bisherigen Angebot, denn die „off-color" Farben unterliegen keiner konkreten Saisonalität.

Neue Nagellacke mit klingenden Namen wieoder „love at first bite" lassen sich ab Mitte Jänner in der neuen essie Valentines Kollektion finden und machen so richtig Lust auf den kommenden Tag der Liebe am 14. Februar.