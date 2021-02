A. Darbo: Sommerlicher Genuss zum Löffeln

Der fruchtige Snack für Zwischendurch kommt in zwei sommerlichen Sorten in den Handel.

Ab März sind zwei Sorten des Darbo Fruchtikus im 125 Gramm-Glas in limitierter Auflage erhältlich. Erfrischung garantiert die bereits bewährte Sommerauslese mit saftigen Pfirsichen, süßen Marillen, fruchtigen Orangen, Ananas und Äpfeln. Neu im Sortiment ist darüber hinaus die Geschmacksrichtung Pfirsich-Himbeere. Sie bietet eine optimale Mischung aus süßen, fruchtigen Pfirsichen und saftigen Himbeeren und macht die neue Sommer-Sorte zum Hit an heißen Tagen, so das Versprechen von Hersteller Darbo.