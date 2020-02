Almdudler : Bio-Variante mit weniger Zucker

Das beliebte Erfrischungsgetränk ist Österreichweit nun auch als umweltfreundlichere und gesündere Option erhältlich.

Die Zutaten stammen dabei aus biologischen Anbau und die 0,5 Liter PET-Flasche enthält nur 6,6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Dadurch enthält der Bio-Almdudler um 30 Prozent weniger Zucker als herkömmliche Limonaden. Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling: "Wir freuen uns, dass Almdudler Bio nun flächendeckend in ganz Österreich auch in allen Spar Filialen und im Spar Onlineshop verfügbar ist. Natürlich ist unsere Bio-Variante auch in allen dm Filialen österreichweit und im dm Online Shop erhältlich."Das zu 100 Prozent biologische Produkt ist mit dem Austria Bio Garantie-Logo, dem EU-Bio-Logo, dem Europäischen Vegan-Labe und von SIPCAN zertifiziert. Es wird gänzlich auf künstliche Süßstoffe und ganz getreu der Almdudler Philosophie selbstverständlich auch auf den Einsatz von Konservierungsmittel und Aroma verzichtet.