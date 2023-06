Almdudler: Bunte Liebe in der Dose

Almdudler

Almdudler bringt zum Pride-Month eine Sonderedition auf den Markt, um die Aufmerksamkeit auf die LGBTQI+ Bewegung zu lenken.

Auch 2023 setzt Almdudler im Juni wieder ein sichtbares Zeichen für Toleranz und Offenheit und bringt die Pride-Edition in der 0,33l Dose in den österreichischen Handel. "Die Special-Edition zeigt zwei Silhouetten – genderneutrale Personen, die im Begriff sind, sich zu küssen. Küssen ist etwas Wunderbares, denn mit nichts können wir Zuneigung, Vertrauen und Aufmerksamkeit so wunderbar ausdrücken, wie mit einem Kuss. Und wir stellen mit unserer 'Dose of Love' klar: Jeder soll küssen dürfen, wen er will", erklärt Sprudelfabrikant Thomas Klein.