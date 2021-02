Almdudler: Extradosis Energie in Glas-Mehrweg

Der beliebte Almdudler Energydrink ist ab sofort auch in der nachhaltigen Mehrweg-Glasflasche erhältlich.

Ab sofort macht das natürliche Energiebündel Almdudler Mate & Guarana auch in der trendigen 0,33 Liter Longneck Glasmehrwegflasche müde Geister munter. Der Neuzugang in der Energy-Sortimentsfamilie des österreichischen Familienunternehmens sorgt mit belebendem Mate- und Guaranaextrakt und mit 32 Milligramm natürlichem Koffein pro 100 Milliliter für die Extradosis Energie und setzt gleichzeitig nachhaltige Impulse. "Damit gehen wir mit dem Zeitgeist und reagieren auf die individuellen Wünsche der Konsumenten, die immer öfter zu Glasmehrwegflaschen greifen. Wir sind überzeugt, dass sich extralanges Dudelvergnügen und Nachhaltigkeit optimal kombinieren lassen", so Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling. "Mit Almdudler Mate & Guarana in der Glasmehrwegflasche sorgen wir jetzt für noch mehr energiegeladene Almdudler-Momente".

In Almdudler Mate & Guarana vereint sich der Geschmack von Almdudler Original mit belebendem Mate- und Guaranaextrakt. Für den nötigen Energiekick sorgt die Koffeinmenge, die der belebenden Wirkung von 1,5 Tassen Espressi pro Glasflasche entspricht. "Die natürliche Rezeptur all unserer Produkte ist uns von Beginn an ein großes Anliegen. Daher wird gemäß der Almdudler Philosophie in all unseren Produkten auf Konservierungsmittel und künstliche Aromen verzichtet. Außerdem ist Almdudler Mate & Guarana vegan zertifiziert", erklärt Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter bei Almdudler.