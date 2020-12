Almdudler: Honig von der Almdudler-Zentrale

Die "Mischen Possible"-Winterbox und der Bio-Honig sind in limitierter Stückzahl erhältlich.

Der Limonaden-Hersteller liefert Süßes anderer Art mit dem Bio-Honig aus Wien Grinzing. Außerdem sorgt die neue "Mischen Possible"-Winterbox für heiße Drinks an kalten Tagen.

Wer noch auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk für Naschkatzen ist, dem wird von Almdudler geholfen. Die fleißigen Bienen auf der Dachterrasse der Firmenzentrale in Wien haben nämlich seit dem Sommer Pollen gesammelt und Honig produziert. Dieser ist nun in 240-Gramm-Gläsern im Onlineshop von Almdudler erhältlich - so lange der Vorrat reicht.

Pünktlich zur kalten Jahreszeit startet der Hersteller auch eine neue und limitierte "Mischen Possible"-Box, in der ein Almdudler-Häferl, ein Booklet mit Ideen für heiße Mischgetränke, eine Flasche Almdudler Skiwasser-Sirup, zwei Flaschen Almdudler in der Winter-Edition, eine Packung Haribo Gummipärchen (mit Almdudler-Geschmack) und eine kuschlige Fleecedecke im Limonaden-Design enthalten sind. Quasi alles, was man für einen gemütlichen Winterabend braucht.