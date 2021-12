In diesem Jahr ziert das #positivarbeiten Design die Almdudler 0,25L Glasflasche, die in limitierter Auflage für die Aids-Hilfen Österreichs umgesetzt wurde.

Heute, am Welt-Aids-Tag, setzt Almdudler ein deutliches Zeichen für den diskriminierungsfreien Umgang von HIV-positiven Menschen am Arbeitsplatz.

Bereits vergangenes Jahr wurde von den Aids-Hilfen Österreich die Initiative #positivarbeiten ins Leben gerufen, die sich für die Inklusion von Menschen mit einer HIV-Erkrankung am Arbeitsplatz stark macht. Nun launcht Almdudler eine "Limited Edition" die "Respekt, Offenheit und Menschlichkeit" signalisieren soll, denn dies seien auch die "Grundbausteine für eine bessere Lebensqualität", ist Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein überzeugt. Deshalb ziert in diesem Jahr das #positivarbeiten Design die beliebte Almdudler 0,25L Glasflasche, die exklusiv und in limitierter Auflage für die Aids-Hilfen Österreichs umgesetzt wurde.